Napoli, la notte della festa. Le immagini della città dopo la vittoria della Coppa Italia

E' stata una notte di festa grande a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia sul prato dell'Olimpico di Roma contro la Juventus. I tifosi hanno aspettato la formazione di Gennaro Gattuso fino a notte inoltrata, sia davanti alla stazione centrale dove centinaia di appassionati si sono accalcati in attesa del treno con a bordo la coppa ma anche in giro per la città dove non è mancata la festa.

Di seguito le immagini della festa raccolte da TMW:

📽 #Napoli, tifosi in delirio in zona stazione: si attende il ritorno da #Roma della squadra di #Gattuso pic.twitter.com/g7AoLphleV — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 17, 2020