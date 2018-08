Napoli, la prima di Ancelotti: subito una delle sfide più complicate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io spero di trovare la quadratura già con la Lazio e di vedere subito un Napoli di livello". Carlo Ancelotti ha rifiutato ogni discorso su un iniziale periodo di assestamento, fisiologico quando c'è un cambio in panchina, caratterizzando con l'ottimismo e la fiducia la conferenza stampa alla vigilia dell'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli. L'inizio non è dei più soft perché di fronte ci sarà subito la Lazio, in trasferta, una rivale per i posti Champions peraltro già rodata perché ha confermato allenatore e quasi la totalità dell'organico: "E' reduce da un campionato straordinario, fa un gioco diretto, organizzato, ha giocatori di prestanza e velocità. Sarà una bella partita, entrambe giocheranno a ritmi alti e sicuramente difficile", ha sottolineato Ancelotti che ripartirà da una formazione più possibile vicina a quella del predecessore per evitare anche lo scarso equilibrio di squadra venuto fuori nelle ultime amichevoli. Per questo sembrano favoriti Zielinski su Fabian, nel terzetto con Hamsik regista ed Allan, ed in attacco Callejon su Verdi, con Milik ed Insigne.

Non solo la Lazio. Carlo Ancelotti alla vigilia ha affrontato e respinto anche il pessimismo della piazza, probabilmente eccessivo ed accentuato dalle difficoltà nelle amichevoli pre-campionato, per un mercato senza colpi ma che ha portato rinforzi interessanti che hanno completato in ogni ruolo una rosa reduce da 91 punti e che avrà a disposizione anche Milik e più avanti Ghoulam: "Il gruppo è di qualità e si combina molto bene. Si è parlato tanto di mercato, ma non c'era l'esigenza di stravolgere il gruppo che è competitivo - ha spiegato Ancelotti proseguendo sulla strategia portata avanti - ho chiesto ad ADL solo di non vendere i giocatori importanti ed ha mantenuto la promessa, credo anche con dei sacrifici. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, il mercato è stato in linea con le aspettative". Anche se, probabilmente anche per il mercato delle altre, il tecnico non s'è sbilanciato sull'obiettivo: "Far rendere al meglio giocatori che hanno già fatto bene e possono fare meglio. Obiettivi stagionali? Essere competitivi in tutte le competizioni".