Napoli, la priorità di Mertens è il rinnovo. Dortmund alla finestra

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, tema del quale ha parlato ieri il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il belga non avrebbe intenzione di accettare la corte dei club cinesi che si sono già fatti avanti per lui. La priorità è quella legata al club azzurro. Se poi a gennaio le parti non saranno arrivate ad un accordo, inizierà a valutare le offerte col Borussia Dortmund in prima fila.