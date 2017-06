Napoli, la Sampdoria vuole Chiriches ma Sarri lo reputa incedibile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grandi corteggiamenti per Vlad Chiriches. Dopo l'interesse del Galatasaray, riportato da diversi media turchi, il difensore rumeno ha attirato -come riporta la redazione di Sky Sport- anche l'interesse della Samp. Ma per il Napoli Vlad Chiriches è incedibile, e quindi non si muoverà.