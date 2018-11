Napoli, la sosta per perfezionare i recuperi: tre pedine per Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I ventuno giocatori già impiegati da Carlo Ancelotti presto potrebbero diventare ventiquattro. La sosta per le nazionali, che ha costretto il tecnico a lavorare in questi giorni con appena dieci elementi, permette di focalizzare l'attenzione sui giocatori da recuperare per averli a disposizione per il prossimo tour de force, stavolta decisivo almeno per quanto riguarda il girone di Champions. Ancelotti potrà subito lanciare il recuperato Simone Verdi, protagonista ieri con una doppietta nella partita in famiglia, e nei prossimi giorni recupererà Sebastiano Luperto, pedina importante in alternativa a Mario Rui ma a tutti gli effetti quarto centrale dopo l'infortunio di Chiriches. Le notizie più importanti arrivano però dagli infortunati di lungo corso.

Nella partita di ieri a Castel Volturno è andato a segno anche Amin Younes, in discrete condizioni dopo il recupero dalla rottura del tendine d'Achille rimediata a giugno, prima di iniziare la preparazione con gli azzurri. Esterno che ama partire da sinistra per poter rientrare, il classe '93 - appena due anni fa nella top11 dell'Europa League e fino all'anno scorso nel giro della nazionale tedesca - verrà inserito gradualmente e potrebbe rappresentare - inizialmente a gara in corsa - un'altra arma per Ancelotti. Stesso discorso per Alex Meret: il classe '97, pagato 25mln in estate, ad inizio settimana ha avuto rassicurazioni definitive su una possibile infiammazione alla spalla e da tempo ha superato lo sfortunato infortunio al terzo medio dell'ulna sinistra, subito in uno scontro con un Primavera l'11 luglio, ovvero nel secondo giorno di ritiro a Dimaro, e che portò il Napoli a cautelarsi sul mercato con un altro numero uno. Ora può alzare l'intensità degli allenamenti e dopo la sosta Ancelotti dovrà gestire tre portieri. Faouzi Ghoulam è invece fermo da più di un anno per l'infortunio al crociato e quello seguente alla rotula, ma anche lui potrà gradualmente essere inserito: è tra i convocati già dalla sfida di Parigi ed alla prima occasione in un finale di gara potrebbe essere buttato nella mischia per riprendere confidenza col campo. Ancelotti s'è espresso più volte sul suo recupero, fondamentale per il resto della stagione, considerando che al momento dell'infortunio l'algerino era tra i migliori interpreti del suo ruolo ed al centro dell'interesse delle big europee.