Napoli, la trattativa per il rinnovo di Zielinski nel vivo. Non c'è l'accordo

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Ieri pomeriggio, ricorda oggi Il Mattino in edicola, l'agente del giocatore era a Castel Volturno. Volontà reciproca di un nuovo accordo fino all'estate del 2023, c'è da mettere a posto la clausola: adesso è di 65 milioni valida per l'estero, il Napoli la vorrebbe portare a 100 mentre l'entourage non vorrebbe salire sopra i 70-80. Da sistemare anche lo stipendio, l'ingaggio arriverebbe intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus all'anno.