© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei partite in 21 giorni, il Napoli di Carlo Ancelotti - secondi in classifica dopo otto turni di Serie A - è atteso da un altro ciclo di ferro. In campionato spicca la sfida con la Roma, ma le due sfide più affascinanti saranno senza dubbio le due di Champions League contro il Paris Saint-Germain del grande ex Edinson Cavani.

Le partite del Napoli fino alla prossima sosta

20 ottobre ore 20.30 - Udinese-Napoli (dove vederla in tv: DAZN)

24 ottobre ore 21.00 - Paris Saint-Germain-Napoli (Sky)

28 ottobre ore 20.30 - Napoli-Roma (Sky)

2 novembre ore 20.30 - Napoli-Empoli (Sky)

6 novembre ore 21.00 - Napoli-Paris Saint-Germain (Sky)

10 novembre ore 20.30 - Genoa-Napoli (DAZN)