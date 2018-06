Napoli, Leandrinho via in prestito: due ipotesi in Brasile

© foto di Federico De Luca

Leandrinho, giovane attaccante brasiliano di casa Napoli, dovrebbe tornare in patria in prestito. Nei prossimi giorni, scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, è seguito dall'Internacional di Porto Alegre e dal Gremio. La società azzurra non vuole venderlo ma soltanto cederlo a titolo temporaneo in questa finestra di mercato.