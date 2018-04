Napoli, Liverpool e Atl.Madrid su Cillessen. Barça cede solo con clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non ha intenzione di cedere Jasper Cillessen (29). Le ultime indiscrezioni volevano il Liverpool, il Napoli e l'Atletico Madrid sulle tracce del portiere olandese, ma Mundo Deportivo fa sapere che il club catalano ritiene incedibile l'estremo difensore. Il Barça, allo stesso tempo, ha chiarito che esiste una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro: qualora un club dovesse offrire quella cifra, la dirigenza catalana non potrebbe far nulla e sarebbe costretta a salutare l'ex Ajax.