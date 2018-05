Napoli, lo zoccolo duro che rimane: Albiol, Diawara, Milik e Insigne

© foto di Federico De Luca

Hamsik ma non solo: tra i tanti giocatori che comporranno lo zoccolo duro del Napoli del futuro c'è sicuramente Raul Albiol, il quale, come rivela il Mattino, ha rinnovato l'iscrizione a scuola dei figli. Al suo fianco troveranno spazio Mario Rui e Faouzi Ghoulam, mentre a centrocampo Amadou Diawara sogna di ereditare il posto di Jorginho, Allan non ha intenzione di muoversi e Piotr Zielinski vuole consacrarsi. Davanti invece Lorenzo Insigne e Arek Milik saranno i punti di riferimento di un attacco che potrebbe essere notevolmente cambiato.