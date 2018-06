Napoli, Lobotka e Ruiz: doppio colpo possibile con due maxi addii

© foto di J.M.Colomo

Tuttonapoli.net fa il punto sui nomi di Stanislav Lobotka e di Fabian Ruiz, centrocampisti rispettivamente di Celta Vigo e Betis Siviglia, ovvero i nomi più caldi per il mercato azzurro in mediana. In caso di doppio addio di Marek Hamsik e di Jorginho, la società potrebbe piazzare addirittura il doppio colpo. Per Lobotka, nel suo nuovo contratto col club celeste, è presente una clausola rescissoria di circa 50 milioni, 10 in più rispetto al precedente. Il Napoli non è intenzionato a spenderli, ma il Celta è disponibile ad ascoltare offerte interessanti: dalle parti del Balaidos dicono che una proposta da 35 milioni più bonus sarebbe sufficiente ad avere il sì di Mouriño, osso durissimo in sede di calciomercato. Per lui si tratterebbe comunque di una plusvalenza strepitosa: il classe ’94 è arrivato a Vigo solo un anno fa, per appena 5 milioni. L’operazione resta invitante, anche con lo sconto sulla clausola.

Situazione per certi aspetti simile quella di Fabián: il centrocampista del Betis, a questo punto, andrebbe a prendere il posto di Marek Hamsik e nonostante il corteggiamento di vari top-club europei, quella del Napoli resta la proposta più concreta. Il Betis, come vi abbiamo raccontato concede meno margine di manovra sui 30 milioni della clausola (il cui 10% andrebbe a calciatore ed entourage), ma gli azzurri potrebbero ritrovarsi a breve con un bel po’ di soldi in cassa ed avvicinarsi sensibilmente alla cifra richiesta dal club heliopolitano per il giocatore nato nel 1996.