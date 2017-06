Napoli, lunedì il giorno decisivo per Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì giornata decisiva per il futuro di Pepe Reina al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky è atteso l'agente del portiere, Manuel Garcia Quilon, che avrà un incontro con il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. A quel punto si valuterà se rinnovare il contratto o meno, con gli azzurri che dovranno capire come muoversi per cercare un altro portiere.