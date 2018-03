Napoli, Maggio addio in estate. Tre idee per sostituirlo: Grimaldo in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla sostituzione in casa Napoli di Christian Maggio, terzino in scadenza di contratto che non rinnoverà. Tre in questo momento le trattative che sta portando avanti il ds Giuntoli: in pole c'è Grimaldo del Benfica, seguono a ruota Sime Vrsaljko (Atletico Madrid) e Jeremy Toljan (Borussia Dortmund).