Napoli, Maksimovic: "Marakana, che atmosfera! Importante iniziare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport poco prima della gara contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: "Dopo cinque anni torno qui e gioco stasera contro la squadra per cui tifo da piccolo. Abbiamo parlato tanto della partita dopo il sorteggio, ho detto ai ragazzi che non sarà una partita facile, non è detto che già abbiamo vinto. Qui ci aspetta un'atmosfera calda con i tifosi migliori al mondo, un'atmosfera speciale che non si vede da tutte le parti. Ho provato a dire ai ragazzi com'è, ma non so se si possa immaginare. Stella Rossa più debole del girone? Se si guarda il gruppo è sicuro, per noi questa partita è molto importante e cercheremo di cominciare bene".