Prima grana di gennaio in casa Napoli, stando a quanto riferito da Il Mattino e secondo le parole di Mario Giuffredi. Elseid Hysaj ha un po' di mal di pancia per il poco spazio trovato (rispetto agli ultimi anni) e il club azzurro ne ha parlato col suo agente subito dopo il match con il Bologna, ribadendo la fiducia illimitata nel terzino. Giuffredi ha chiesto il via libera alla cessione, ricevendo picche dal direttore sportivo Giuntoli. Possibile che lunedì, alla ripresa degli allenamenti, sia Ancelotti a parlare direttamente con l'albanese.