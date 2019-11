© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non tornerà sul mercato a gennaio per sostituire Kevin Malcuit, terzino destro operato due giorni fa per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A dichiararlo, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli: "No, abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi che possono giocare in quel ruolo. Dispiace per Malcuit, s'era inserito a 360° ma sul ruolo siamo stracoperti".

Clicca qui per leggere l'intervista integrale del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.