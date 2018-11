Napoli, maledizione Meret. Non può parare, per lui rientro slittato al 2019

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua l'anno stregato di Alex Meret. L'edizione online della Gazzetta dello Sport riferisce che il braccio sinistro non risponde bene alle sollecitazione per via del della placca impiantata nel giorno dell’intervento. Al momento, Meret non è ancora in grado di parare, sul piano fisico lavora intensamente, ma su quello pratico ha ancora qualche difficoltà nel muovere la mano. L’impressione è che per rivederlo bisognerà aspettare il prossimo anno, di certo ci vorrà almeno un mese per rimetterlo in pista.