Napoli, Mario Rui: "Come collettivo siamo noi i più forti del girone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il laterale del Napoli Mario Rui ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il pari contro il PSG: "Ci sta di soffrire contro una squadra del genere, nel secondo tempo eravamo sotto, si doveva rincorrere il risultato, il pareggio è stato giusto. Abbiamo giocato una partita di ottimo livello. Per quanto riguarda la qualificazione è ancora tutto aperto, ora giocheremo contro la Stella Rossa che ha dimostrato di non essere la squadra cuscinetto che tutti pensavano, quindi ci sarà un’altra battaglia. Dobbiamo dimostrare di meritare la qualificazione e rimanere imbattuti. Noi non siamo forti individualmente come gli altri ma come squadra siamo i più forti, fa piacere essere in testa nel girone, ma abbiamo ancora due partite difficilissime. Dobbiamo continuare su questa squadra e vincere la prossima".