Napoli, Mario Rui: "Orgoglioso della chiamata del Portogallo"

Mario Rui, terzino del Napoli, grazie al suo ottimo impatto dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam con la maglia azzurra ha conquistato la prima chiamata della Nazionale portoghese. Dal ritiro, l'esterno ex Empoli e Roma è intervenuto in conferenza stampa: "Al momento sono tranquillo, per niente nervoso, perché finalmente ho ottenuto la chiamata del Portogallo. Sapevo che sarebbe stato difficile, ora spero di migliorare giorno per giorno e magari sperare di andare anche ai Mondiali. Già esser qui è motivo d'orgoglio, poi deciderà il ct. Per convincerlo non dovrò far altro che continuare a fare ciò che sto facendo con il mio club, lavorare con il Napoli, poi lui prenderà la sua decisione".