Napoli, Meret non parte per meno di 50 milioni: tentativo a vuoto dell'Inter

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'Inter ha fatto un sondaggio per Alex Meret del Napoli, inserendo il cartellino di Candreva nella trattativa. La risposta del Napoli è stata negativa: il titolare sarà ancora Ospina, ma De Laurentiis non intende cedere Meret per meno di 50 milioni di euro.