Napoli, Meret punta la Fiorentina per il rientro in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret, nuovo portiere del Napoli, sta recuperando dalla frattura che ha compromesso la preparazione estiva. Il giovane portiere friulano dovrebbe rimanere fuori ancora altre tre partite e sta puntando Napoli-Fiorentina per il rientro in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Meret non sarà rischiato contro il Milan e in casa della Sampdoria, il suo ritorno sarà con tutta probabilità alla quarta giornata, al San Paolo contro la Fiorentina.