Napoli, Meret sfida il Barcellona: "E' favorito, ma faremo l'impossibile per i quarti Champions"

Nel mese di luglio si completerà il campionato, poi per il Napoli sarà tempo di pensare alla Champions League. Alex Meret ha già lanciato il guanto di sfida per il ritorno degli ottavi tramite le pagine del Corriere dello Sport: "Barcellona, il Camp Nou, il fascino di un ottavo di finale nel quale i favoriti sono loro ma senza che il Napoli si senta battuto. All’andata li abbiamo messi in difficoltà; perché li abbiamo controllati bene; perché siamo in condizione e siamo anche convinti di crescere ulteriormente. Perché vogliamo andare ai quarti di finale, noi come loro, e faremo l’impossibile per riuscirci. Vorrei vincere qualcos’altro di importante, dopo la Coppa Italia: scudetto e Champions sono le ambizioni più grosse, chiaramente. Ma vorrei partecipare ad un Mondiale, ad un Europeo. Final Eight a Lisbona? Sarebbe una esperienza fantastica, vivere questa prima volta. Noi ci proviamo".