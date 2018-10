Napoli, Mertens: "Ancelotti vuole ruotare molto l'undici titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole del suo Belgio contro l'Olanda, Dries Mertens ha parlato così del suo momento in maglia azzurra: "Non sono più titolare fisso a Napoli? Ancelotti ora vuole ruotare molto l'undici titolare, nell'ultimo match ha cambiato nove uomini. Nel Belgio sto avendo spazio e ne sono felice, il ct si fida di me. Contro la Svizzera, dopo le modifiche di Martinez, abbiamo giocato meglio e ho dato una grande mano anche nella fase difensiva, forse è stata la mia migliore gara da quel punto di vista".