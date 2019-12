Napoli, Mertens cerca 5 gol, Callejon vuole ritrovare il posto da titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un solo obiettivo per Dries Mertens e Josè Maria Callejon prima di lasciare il Napoli: quello di chiudere al meglio un'avventura che fino a questo momento è stata molto positiva, condita da due trofei. Il belga vuole chiudere da re dei gol e gli basteranno cinque reti per superare Hamsik, mentre per quel che riguarda lo spagnolo l'obiettivo è ritrovare il posto da titolare, perso nelle ultime uscite. A riportarlo è il Corriere dello Sport.