Napoli, Mertens: "Difficile competere con la Juve, ma ci proviamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Stiamo giocando a Udine, ma ci sono tanti napoletani. Aspettare cinque minuti per calciare un rigore non è facile, ma i tifosi mi hanno dato una mano. Quest'anno stiamo cambiando tanto. Abbiamo un po' di infortuni, ma stiamo facendo tutti bene. Oggi per esempio ha giocato benissimo Malcuit. Non è facile aspettare. Gara chiusa tardi? Se sei una grande squadra devi chiuderla. Abbiamo atteso un po' troppo per farlo. Sfida alla Juve? E' difficile, ma ci proviamo e facciamo il massimo".