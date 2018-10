© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Dries Mertens è a un bivio: secondo quanto riferito da Il Mattino, l'attaccante del Napoli dovrebbe rinnovare o partire in esate. Il club azzurro, infatti, non vuole rischiare di vederlo partire a parametro zero nel 2020, e sta lavorando a un prolungamento almeno per un altro anno, con una serie di clausole legate anche all'età del belga.