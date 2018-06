Napoli, Mertens: "Non giocherò mai in Cina, mia moglie non vuole"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens allontana le voci di una cessione e di un futuro in Cina. Dal ritiro della Nazionale belga, l'attaccante del Napoli ha dichiarato: "Non giocherò mai in Cina perché mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo e la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire".