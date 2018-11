Napoli, Mertens raggiunge Careca nella classifica marcatori all time

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata da record per Dries Mertens. Con il gol del 2-0 messo a segno contro l'Empoli al San Paolo, l'attaccante belga ha raggiunto quota 73 reti in azzurro, eguagliando un mito della tifoseria partenopea come Antonio Careca. Entrambi adesso occupano il sesto posto nella classifica marcatori del Napoli, considerando però i gol siglati in Serie A. Considerando invece tutte le competizioni, Mertens affianca proprio Careca al settimo posto all time a 96 reti.