© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera facendo le carte al proprio futuro. "Cina o America? Così lontano? No, è presto, mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare a livelli alti in un campionato importante. Adesso sono concentrato sui prossimi otto mesi a Napoli. Voglio giocare ancora, ho avuto la fortuna di iniziare tardi e aver fatto quasi sempre una gara a settimana, ho ancora molto da dare. In Italia? Di fronte alle scelte ti devi trovare per poi decidere, in questo momento non mi immagino altrove in Italia, ma è presto per dirlo. Vivo il presente".