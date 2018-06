Napoli, Milic: "Vorrei rimanere. Badelj sarebbe il rinforzo giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex viola Hrvoje Milic, da gennaio terzino sinistro del Napoli come vice-Mario Rui, ha parlato a Radio CRC, toccando anche l'argomento relativo al suo possibile futuro in azzurro e all'eventuale arrivo del connazionale Milan Badelj dalla Fiorentina: "Il mio contratto scadrà il 30 giugno: tutte le strade sono ancora aperte ed è tutto possibile. Vorrei rimanere qui per come ho vissuto questi mesi dal mio arrivo. Badelj? Sarebbe l'uomo giusto, è un uomo squadra ed è davvero bravo".