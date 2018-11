Napoli, Milik dopo il gol con la Polonia: "Finalmente, lo stavo aspettando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa polacca dopo il pareggio (1-1) col Portogallo, nel quale l'azzurro è andato a segno su calcio di rigore: "Stavo aspettando questo gol, ma cercavo di non ossessionarmi. L'attaccante più vuole segnare, peggio è. Finalmente ce l'ho fatta e ne sono felice: i gol sono importanti, specialmente se aiutano la squadra. Affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo e nel loro stadio. Il rigore? Ho ricevuto un pallone da Frankowski, sono stato più veloce del difensore rivale e una volta sentito il contatto sapevo che sarebbe stato cartellino rosso. L'ho dovuto calciare due volte, non mi era mai capitato. Ero nervoso, ma l'importante è che la palla sia entrata. Non siamo in un momento fantastico, quindi dopo il gol ho voluto godermi il momento ed esultare con tutti i compagni. Dobbiamo restare uniti, ora serve umiltà e tanto lavoro: speriamo di crescere nel 2019", le parole riportate da tuttonapoli.net.