Napoli, Milik ha già conquistato Ancelotti: l'attacco gira intorno a lui

Nel nuovo Napoli di Carlo Ancelotti la copertina è indubbiamente di Arek Milik. Non solo per il gol che ha rimesso in partita gli azzurri nella gara con la Lazio, vinta poi brillantemente scacciando polemiche e pessimismo estivo. L'attaccante polacco sembra in questo momento indispensabile in una squadra che sta cercando di assimilare il gioco più diretto di Ancelotti, con la profondità subito sulla punta, alzando anche il pallone e sfruttando la spinta di entrambi i terzini ed i cross nel cuore dell'area.

Il gol alla Lazio e l'ottima prestazione, dialogando con qualità con i compagni di reparto e dando grande peso in area di rigore, non sorprendono. Il polacco già nel pre-campionato è apparso ingranaggio fondamentale dei nuovi movimenti e sul valore assoluto del giocatore non possono esserci dubbi. Sin dal suo arrivo a Napoli, nonostante i due infortuni al ginocchio, ha tenuto una media di un gol ogni 90 minuti. E questo campionato l'ha iniziato col piglio di chi vuole recuperare tutto il tempo perso.

"Si fa sentire in area e sviluppa gioco. Farà tanti gol", ha sottolineato Ancelotti dopo la gara con la Lazio. Il tecnico l'ha elogiato ad ogni uscita nel pre-campionato, respingendo le voci - e la volontà della piazza - su un grande nome al centro del tridente. Il compito di Ancelotti non è dei più agevoli perché dopo le vacanze post-Mondiali inizia a carburare anche Dries Mertens, caratteristiche diverse ma a tutti gli effetti attaccante da 56 gol in due anni. Col Milan può già partire il ballottaggio tra i due, ma in questo momento Milik sembra avanti e non di poco.