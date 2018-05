Napoli, Milik: "Il secondo posto fa male. Scudetto? Ci riproveremo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato dal portale Przeglad Sportwy, l'attaccante del Napoli e della Nazionale polacca Arek Milik ha parlato della sua stagione con i partenopei e della sfida con Kalidou Koulibaly al Mondiale. "Napoli? Il secondo posto ci ha fatto un po' male perchè il nostro obiettivo era lo Scudetto. Quest'anno non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo chiuso a 91 punti con solo tre sconfitte! Poi abbiamo sconfitto la Juventus, e questo per i nostri tifosi è importante! Sarà difficile, ma proveremo a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Koulibaly? Gli ho ricordato che ci saremmo visti tra meno di un mese. È un giocatore eccellente e pericoloso. Ma non solo Koulibaly è pericoloso. Il Senegal ha grandi giocatori: forti, alti e veloci", ha detto.