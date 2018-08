Napoli, Milik: "Sono più forte dopo i due infortuni. Guardiamo avanti"

Ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Napoli 1-2 ha parlato Arkadiusz Milik, attaccante azzurro: “Sono molto contento dopo questa vittoria, abbiamo giocato bene e vinto, questa è la cosa più importante. Sono felice di aver giocato titolare, spero di farlo anche alla prossima. Abbiamo vinto contro una squadra molto dura, difficile. Non è facile giocare qua, ma abbiamo vinto. Dobbiamo però pensare subito alla prossima partita. È una vittoria importantissima per squadra e società, ora guardiamo avanti alle prossime sfide”.

Possiamo finalmente vedere il miglior Milik? “Speriamo. Spero che sia un bel campionato per me, mi sono allenato tantissimo, negli ultimi due anni non è stato facile per me, mi sono rotto due volte il crociato. Questo è il momento giusto per giocare bene, sono molto felice di poter giocare a calcio. Dobbiamo vincere le prossime partite e lavorare come abbiamo fatto fino adesso”.

Pensavi di avere un impatto così positivo con Ancelotti? “Devo fare le cose mie, le cose giuste. Sono felice del mister, devo ringraziarlo per la fiducia. Mi voglio allenare duramente per le prossime partite, dopo gli infortuni sono un ragazzo più forte”.