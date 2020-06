Napoli, Milik tra l'accordo con la Juve e un rinnovo ancora possibile: si discute sulla clausola

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Nei giorni scorsi il suo agente David Pantak - che avrebbe già un accordo da 5 milioni di ingaggio con la Juventus - ha fatto visita al Napoli a Castel Volturno per chiarire la situazione e mantenere rapporti cordiali con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con Rino Gattuso. I bianconeri con il club partenopeo non si sono mai palesati e gli interessamenti per l'attaccante polacco che arrivano da Roma, Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle potrebbero porre il Napoli in una situazione di forza per non cederlo alla Juventus. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui però si starebbe aprendo anche un nuovo scenario.

I margini per il rinnovo. Che Milik stia bene a Napoli e adori città e tifosi - si legge sulla Rosea - è un dato di fatto. Solo che in futuro vorrebbe maggior spazio e considerazione e ancora è rimasta qualche scoria nei rapporti con i dirigenti per via di quel feeling della scorsa estate con Mauro Icardi, rimasto incompiuto. La differenza fra domanda e offerta sull’ingaggio fra giocatore e club non è tanta - si discute intorno ai 4 milioni netti a stagione - quello che nell’entourage polacco non vogliono accettare è la clausola di rescissione alta che De Laurentiis vuole mettere nero su bianco: 100 milioni. Milik non vuol restare prigioniero se in futuro il rapporto non funzionasse. Insomma uno spazio di manovra c’è.