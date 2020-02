vedi letture

Napoli, nessun passo avanti con Mertens. Ma possibile incontro nei prossimi giorni

Come riferisce Sky Sport l'attaccante Dries Mertens spera ancora di ottenere un nuovo contratto con il Napoli e per questo, pur potendo, non ha firmato con nessun altro club. Qualche segnale dal Napoli è arrivato, anche se non dei veri e propri passi avanti, e probabilmente nei prossimi giorni le parti potrebbero incontrarsi nuovamente per provare a trovare un accordo sul rinnovo. Anche alla luce del gol di questa sera che ha permesso al belga di raggiungere Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi.