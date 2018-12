Napoli, niente depressione post-Liverpool: a Cagliari per ripartire

© foto di www.imagephotoagency.it

"A Cagliarsi per ripartire e lasciarsi tutto alle spalle". Le parole di Allan possono rassicurare i tifosi dopo la sconfitta di Liverpool che è costata l'eliminazione dalla Champions. A margine della presentazione del calendario ufficiale del club, il centrocampista brasiliano ha lanciato messaggi chiarissimi sulla voglia del gruppo di ripartire dopo la forte delusione: "Ora dobbiamo pensare al campionato. La delusione è stata grande, ma non era un gruppo così semplice. Abbiamo dato tutto, il massimo, siamo dispiaciuti ma la vita va avanti e abbiamo campionato, Europa League e Coppa Italia, questi sono i nostri obiettivi. Quindi domenica faremo una grande partita per vincere e dimenticare la Champions. Ci sono quattro partite per restare vicini alla Juve se dovessero sbagliare". E sull'Europa League, vero e proprio obiettivo da febbraio, Allan conferma che nel gruppo è già passato il messaggio di Ancelotti: "E' una competizione importante, ci sono squadre importanti, cercheremo di dare il massimo per arrivare in fondo, sappiamo che possiamo farcela. Ora però c'è il campionato, poi ci sarà tempo per pensare all'Europa League".

Dalle parole di Allan, ma anche dall'ambiente di Castel Volturno e da quello a cena per il sushi che tutta la squadra ha condiviso giovedì, non si evince alcuna depressione post-Champions. Delusione, rammarico, ma anche la voglia di ripartire immediatamente. Il Napoli proverà a farlo domani alla Sardegna Arena, dove andrà a caccia della 12esima vittoria in campionato, la sesta in trasferta. Per approfittare di un eventuale passo falso della Juve nel derby, ma soprattutto tenere a distanza o allungare sulle inseguitrici, anche in ottica dei distacchi che saranno importanti quando a febbraio l'estenuante Europa League sarà un vero e proprio obiettivo. Ma anche per rincorrere se stesso e provare a migliorare: il Napoli di Ancelotti viaggia a tre punti da quello di Sarri e vincendo a Cagliari si porterebbe ad appena una lunghezza sullo score della 16esima della scorsa stagione. Non male considerando il cambio in panchina, di modulo, i tanti giocatori utilizzati ed una Champions onorato fino in fondo.