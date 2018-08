Napoli, niente laterale: a fine settembre il rientro di Ghoulam

Il Napoli non interverrà sul mercato per un altro laterale difensivo. Preso Malcuit a destra come alternativa ad Hysaj, a sinistra il club confermerà il giovane Luperto alle spalle di Mario Rui visto che sono arrivate notizie positive sul recupero di Faouzi Ghoulam. L'algerino ieri è stato visitato a Villa Stuart e tra quaranta giorni dovrebbe aggregarsi al gruppo già in discrete condizioni. "Il dottor Mariani l'ha trovato molto bene - ha sottolineato il medico social del Napoli, Alfonso De Nicola -, tutto procede bene e potrà intensificare il suo programma di recupero. Naturalmente il ragazzo ha bisogno di trovare la condizione atletica ottimale e su quello possiamo recuperare tempo. Quando sarà convocabile? Almeno sei settimane".

Non partirà in prestito dunque Sebastiano Luperto, classe '96 prodotto del settore giovanile azzurro, che era atteso ad Empoli di nuovo in prestito. Proprio nella cavalcata verso la A in toscana è stato protagonista inizialmente anche da laterale, pur nascendo centrale difensivo. Sarà lui l'alternativa ad Hysaj in attesa del pieno recupero dell'algerino su cui Ancelotti punta tanto. Il mercato del Napoli dovrebbe quindi chiudersi - salvo colpi di scena - con un portiere di scorta, probabilmente esperto per affiancare Meret al suo primo anno in una big.