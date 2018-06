Napoli, no alla Cina: Hamisk resta in azzurro

© foto di Federico De Luca

Marekiaro è ancora azzurro, dovrebbe continuare ad esserlo anche nella prossima stagione e chissà forse fino a fine carriera. Tutto nasce dalla volontà di Aurelio De Laurentiis di non fare sconti ai club asiatici interessati al suo capitano. Quaranta milioni, questo il prezzo fissato dal presidente del Napoli, riporta La Gazzetta dello Sport. Tre le possibili destinazioni che gli sono state paventate dai suoi agenti di concerto con un potente intermediario asiatico: lo Shandong Luneng, il Tianjin Quanj-ian ed il Tiianjin Teda. Hamsik ci ha pensato, si è confrontato con chi gli è vicino ed è andato a parlarne, come era giusto fare, con De Laurentiis. Una cena tra vecchi amici che però non ha prodotto, dal punto di vista dello slovacco, gli effetti sperati. Il Napoli, infatti, ha fatto muro rispetto alla cessione.