Napoli, nome nuovo dalla Spagna: piace Jonny del Celta Vigo

Nome nuovo per il Napoli in arrivo dalla spagna. Il quotidiano galiziano Atlantico riporta l'interesse azzurro per Jonny, esterno classe '94 del Celta Vigo. Il ds Giuntoli ha pronta un'offerta da 10 milioni, anche se il Celta è fermo alla clausola rescissoria da 14 milioni. Su Jonny, oltre al Napoli, c'è anche il Siviglia.