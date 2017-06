Napoli, non decolla l'affare Sepe-Benevento: il portiere può restare

© foto di Federico De Luca

Non solo Reina, in casa Napoli parla anche del futuro di Luigi Sepe. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il suo trasferimento al Benevento non decolla, per questo motivo a Sepe è stato chiesto di restare a Napoli in qualità di dodicesimo uomo. Il portiere ha avuto rassicurazioni da Sarri, con il tecnico toscano che avrebbe garantito al ragazzo un maggior numero di presenze nella prossima stagione. Sepe tentenna, ma alla fine dirà di sì.