Napoli, non è ancora il momento di Verdi: slitta il ritorno in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima parte di stagione tutt'altro che fortunata per Simone Verdi. Ieri l'attaccante del Napoli s'è fermato nuovamente, stavolta per una distorsione alla caviglia la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave, ma la presenza di un versamento impedisce una diagnosi più accurata. Il rischio concreto, però, è che possa chiudersi prima del previsto il suo 2018. Una brutta notizia proprio quando sembrava pronto al ritorno in campo, già da domenica da titolare col Chievo, avendo recuperato dal precedente problema muscolare rimediato ad Udine il 20 ottobre e che l'ha portato a saltare tre gare di campionato.

Pur non essendo un inamovibile di Ancelotti, l'infortunio di Verdi complica i piani del tecnico per questo tour de force decisivo per il girone di Champions, ma cruciale anche per almeno mantenere la distanza dalla Juventus. Recuperato pienamente grazie alla sosta, Ancelotti puntava a schierarlo titolare già domenica col Chievo in modo da risparmiare tre partite di fila a Fabian a sinistra. Presto per analizzare le possibili scelte di formazione, ma il tecnico del Napoli ha a disposizione anche la carta Zielinski da esterno, mentre se volesse schierarlo da centrale per tenere a riposo Hamsik o Allan allora a quel punto potrebbe proporre Adam Ounas sulla fascia.