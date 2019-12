© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il nome di Torreira dell'Arsenal per gennaio. Il ds Cristiano Giuntoli continua a guardarsi intorno ed ha una serie di alternative: secondo il quotidiano Repubblica resta in piedi l'ipotesi Berge del Genk, valutato 20mln di euro e considerato di grande prospettiva, ma avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento. Così come Lobotka del Celta Vigo, slovacco seguito prima ancora dell'addio di Hamsik. Per questo si valuta anche il nome di Leandro Paredes, argentino ex Roma che non sta lasciando il segno al PSG: si potrebbe muovere a gennaio, ma l'affare non è semplice per l'ingaggio ottenuto al passaggio in Francia e la concorrenza (si parla anche della Juventus).