Napoli, obbligo di riscatto di Ospina scatterà alla trentesima giornata

Eduardo Salvio e l’Inter. Un incontro cordiale tra l’agente Jimenez e la società nerazzurra, che è servito a far conoscere la situazione del giocatore ai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele. Nessuna trattativa, ma un profilo che l’Inter non scarta del tutto. Eduardo Salvio infatti...

Torino-Iago Falque, ecco il rinnovo: lo spagnolo in granata fino al 2022

Arsenal, niente Milan per Ramsey: accordo con il Bayern Monaco

Roma, Marcano può partire: non gioca ma ha mercato in Spagna

Ag. Inglese: "Non pensiamo al mercato. Il Parma deve salvarsi"

Napoli, occhi in Spagna: da Lobotka agli esuberi di Madrid

Miniere d'oro, Nicolò Barella: 40 milioni non bastano più

Italia, dubbio Immobile-Berardi. La probabile per il Portogallo

Atalanta, Gasperini: "Non firmo per l'Europa League. Voglio giocarmela"

Egelund: "Andersen perfetto per la A, spero rimanga in Italia"

Ag. De Sciglio: "Minutaggio eccezionale, non è secondo a nessuno"

Miniere d'oro, Cengiz Under: pronta la clausola pro Barça e Bayern

Dybala: "Manchester United? No, voglio vincere tutto alla Juventus"

Portogallo, Mario Rui ci crede: "A San Siro per vincere contro l'Italia"

Nella giornata di ieri è emersa la notizia della volontà del Napoli di riscattare David Ospina dall'Arsenal e Radio Marte rivela anche un retroscena sull'obbligo di riscatto del cartellino del portiere colombiano da parte del club azzurro. I partenopei dovrebbero infatti acquistarlo a titolo definitivo alla sua trentesima presenza, anche se, come detto, il riscatto potrebbe arrivare anche prima.

