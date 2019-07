Napoli, obiettivo Castagne: Inglese possibile contropartita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non si ferma ai primi no per Timothy Castagne, esterno belga dell'Atalanta. De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto - come spiega Radio Kiss Kiss - il cartellino di Roberto Inglese, attaccante che piace ai nerazzurri. L'ex Parma è però valutato circa 30 milioni di euro dal club azzurro.