Napoli, obiettivo Europa League: arriva anche il dietrofront di ADL

L'eliminazione dalla Champions è ormai solo un ricordo in casa Napoli. Merito del gol di Milik nel finale a Cagliari per un riscatto immediato, delle parole e della serenità di Ancelotti, ma anche del desiderio e la convinzione di essere protagonisti in Europa League. Competizione che vedrà il Napoli tra le candidate al titolo - probabilmente con Chelsea, Arsenal, Siviglia ed Inter - ma probabilmente favorita dal fatto che da febbraio in poi la posizione di classifica potrà essere ancora più consolidata in modo da concentrarsi, a differenza delle rivali, proprio sulla possibilità di alzare un trofeo europeo. L'ha detto Ancelotti subito dopo l'eliminazione, l'hanno ripetuto i giocatori negli ultimi giorni, e da ieri anche Aurelio De Laurentiis, negli anni scorsi molto contrario all'Europa League per l'eccessivo divario economico dalla Champions.

"L'Europa League non mi è mai piaciuta, ma a furia di parlarne male qualcosa è cambiato in termini di ricavi economici - ha detto il presidente del Napoli -. Vincere la coppa non dà solo briciole come era una volta. E ce la giocheremo anche con Arsenal e Chelsea. In finale contro Sarri? Magari in semifinale". Queste le parole di De Laurentiis, che segnano un netto dietrofront dopo l'incremento dei premi Uefa, poco prima della cena di Natale del club vissuta al fianco di Ancelotti in un clima molto familiare con tutti i giocatori, lo staff e le rispettive compagne. Gli azzurri si sono esibiti ballando e cantando - alla presenza anche di Sal Da Vinci e Anastasio, rapper vincitore di X-Factor - cementando ulteriormente il gruppo in vista di una stagione in cui, a differenza delle precedenti, si punta ad arrivare in fondo nelle coppe.