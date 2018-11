Napoli, occhi in Spagna: da Lobotka agli esuberi di Madrid

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli, più in vista di giugno che di gennaio. Per il centrocampo il nome più ricorrente è quello di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, giocatore già cercato in passato. Ma attenzione anche al profilo di Marcos Llorente del Real Madrid. Nei blancos gioca (poco) anche Mariano Diaz, dall'altra parte del Manzanares c'è invece il terzino Santiago Arias, già seguito nei mesi scorsi dal ds Giuntoli.