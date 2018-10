Napoli, offerti 35 milioni per Piatek: no del Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ha provato ad anticipare la concorrenza per Krzysztof Piątek, bomber polacco del Genoa. E' quanto afferma Rai Sport che spiega come i due Presidente, De Laurentiis e Preziosi, negli uffici della Lega si siano incontrati con il napoletano che avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro per il bomber, da acquistare subito e lasciare in prestito al Grifone fino al termine del campionato. Rifiuto del numero uno genoano.