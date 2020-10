Napoli, oggi arriva l'AZ (senza 13 positivi) e Gattuso prepara un turnover totale

Ieri il Napoli ha conosciuto i risultati dei tamponi svolti lunedì: tutti negativi (ad eccezione solo di Zielinski ed Elmas). Non si può dire lo stesso dell'AZ Alkmaar, prima rivale nel raggruppamento d'Europa League, che ieri ha visto i positivi dei giorni scorsi salire a 13 elementi della prima squadra. Un vero e proprio focolaio, ma per l'Uefa la gara si giocherà regolarmente domani pomeriggio (da protocollo bastano 13 elementi negativi e non ci sarebbe probabilmente neanche una data per il recupero) e l'AZ - salvo uno stop delle autorità olandesi che difficilmente arriverà - ha comunicato che partirà regolarmente per Napoli avendo 17 elementi a disposizione (la lista B si può aggiornare con i nati dal 2000 fino alla vigilia dei match).

Da capire quale sarà anche la risposta delle autorità italiane. La possibilità è di un tampone ulteriore all'arrivo a Napoli con i risultati prima di spostarsi al San Paolo, ma per il resto Rino Gattuso va avanti con l'avvicinamento alle gara (ed oggi parlerà in conferenza stampa con Mertens) e prepara un ampio turnover visto anche il livello dell'AZ e le relative assenze. Dovrebbe esserci spazio per Meret tra i pali, Mario Rui a sinistra all'esordio stagionale, Rrahmani all'esordio assoluto in azzurro (probabilmente in coppia con Maksimovic) mentre in mediana spazio a Demme (probabilmente con Fabian) in modo da alzare Lobotka nei tre dietro la punta e risparmiare Mertens. Con Petagna può tenere fuori anche Osimhen, a destra staffetta Lozano-Politano mentre a sinistra Insigne è recuperato per giocare almeno un tempo portando così ad 8 i cambi rispetto all'Atalanta.