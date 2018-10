Napoli, oggi l'ultimo ok per Meret: per la porta diventa sfida a tre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

21 i giocatori impiegati da Ancelotti che presto potrebbero aumentare ulteriormente. Non solo perché viaggiano spediti verso il recupero Faouzi Ghoulam e Amin Younes, ieri entrambi riaggregati al gruppo azzurro e che sfrutteranno la sosta per ritrovare la giusta condizione. Oggi infatti è atteso l'ultimo semaforo verde per Alex Meret: negli ultimi giorni è tornato a tuffarsi anche sul braccio operato, ma per il ritorno in campo serve l'ok dello specialista che l'ha operato e che dovrà valutare il consolidamento del callo osseo. Soltanto successivamente potrà unirsi a Karnezis ed Ospina e giocarsi una maglia da titolare.

"Non vediamo l'ora rientri, soprattutto per lui. Sta iniziando a lavorare con la squadra e mostra grande talento. E' un giovane che ha grande voglia, abbiamo tre portieri di livello e la decisione sarà complicata", le parole di Carlo Ancelotti dopo l'ultima gara con il Sassuolo sul recupero del talento classe '97, costato ben 25mln di euro, ma che inevitabilmente una volta tornato al 100% andrà in concorrenza con gli altri due portieri. Nelle gerarchie potrebbe perdere posizioni Karnezis, anche se finora non ha demeritato risultando affidabile, ed alternarsi con Ospina, in grande crescita e protagonista nelle ultime sfide con Liverpool e Sassuolo. Il colombiano rappresenta un profilo esperto e di livello internazionale ed è stato ingaggiato dal Napoli in prestito proprio per permettere a Meret di recuperare dall'infortunio senza affanni e probabilmente anche di crescere e ambientarsi senza eccessive pressioni al primo anno in una big. Ancora qualche settimana però e poi toccherà ad Ancelotti gestire l'abbondanza anche tra i pali.